Internationale conferentie WO I 02 augustus 2018

Het In Flanders Fields Museum en CEGESOMA (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij) organiseren van 22 tot 25 augustus in Ieper een internationale conferentie over WOI. Samen evalueren ze de voorbije eeuwherdenking. Op het programma van de conferentie 'To End All Wars? Geopolitical Aftermath and Commemorative Legacies of the First World War' staan internationale historici en specialisten van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.





Behalve enkele internationale sprekers, komen er ook historici uit eigen land aan de beurt, zoals Pieter Lagrou (ULB), Laurence Van Yperseele (UCL), Chantal Kesteloot (CEGESOMA) en Bruno De Wever (UGent). Dominiek Dendooven en Piet Chielens vertegenwoordigen het IFFM. Wim Opbrouck, curator van Peace to the World, geeft een toelichting. Meer info via www.teaw.be. (CMW)