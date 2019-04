Initiatie cricket in Ieper Christophe Maertens

03 april 2019

23u13 0 Ieper Tijdens de paasvakantie worden in Ieper initiaties cricket georganiseerd.

De lessen worden georganiseerd in samenwerking met buurtwerker Wannes. Er wordt afgesproken aan het jeugdhuis JOC in Ieper op woensdag 10 en 17 april om 14 uur. Alles duurt tot 17 uur. De initiaties staan open voor kinderen van 8 tot 14 jaar. De lessen vinden plaats op het Minneplein. Inschrijven kan via www.facebook.com/wannesudm