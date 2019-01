Inge Louf is Belofte van West-Vlaanderen Christophe Maertens

23 januari 2019

11u25 0 Ieper Inge Louf uit Ieper is kandidaat voor de prijs van de meest beloftevolle jonge onderneemster van Vlaanderen. De vrouw ontwikkelde een gel tegen zweten onder de naam Oy.

De Womed Award is een prijs voor de onderneemster van het jaar. De titel wordt jaarlijks door Markant en Unizo uitgereikt. Er wordt ook telkens een Belofte van het jaar gekozen. Per provincie is er een kandidate voor de titel en nu is dat voor West-Vlaanderen Inge Louf uit Ieper. Louf studeerde af als apotheker, maar was jarenlang actief in het verzekeringskantoor van haar echtgenoot. Ze begon met het ontwikkelen van gel tegen zweetgeurtjes. Het product werkt als een zeep en heet Oy. De onderneemster bouwde thuis een labo uit om haar product te ontwikkelen. Oy breng je aan op de plaatsen waar het nodig is: voeten, huidplooien en oksels. Inge Louf is een van de vijf finalisten voor Womed Award voor beloften. Stemmen kan via www.markantvzw.be/womdeaward.