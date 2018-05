Infomoment opleiding zorgkundige 09 mei 2018

Het Opleidingscentrum Familiezorg West-Vlaanderen organiseert op maandag 14 mei een infomoment rond de opleiding en het beroep van verzorgende/zorgkundige. "Wie dat beroep graag wil uitoefenen, kan zich kandidaat stellen bij het opleidingscentrum Familiezorg West-Vlaanderen", aldus Liesbet Vancraeynest van Familiezorg.





De volgende gratis opleiding tot verzorgende/zorgkundige start in september 2018 en verloopt in samenwerking met VDAB. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op het infomoment dat begint om 19 uur in het regiohuis van Familiezorg West-Vlaanderen, De Brouwerstraat 4 in Ieper.





Meer info via 057 20 12 14 en www.familiezorg-wvl.be. (CMW)