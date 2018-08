Infodagen Syntra West 17 augustus 2018

Op zaterdag 25 en maandag 27 augustus zijn er, net als op andere plaatsen in West-Vlaanderen, in Syntra West Ieper aan de Grachtstraat 13 in Ieper infodagen. "Kom langs en ontdek onze trendy opleidingen die je klaarstomen voor een beroep", klinkt het bij Syntra. "Verwen je ondernemingszin met een coole ondernemersopleiding." Meer info via www.syntrawest.be (CMW)