Infoavond watervoorziening 15 mei 2018

Op donderdag 17 mei om 19 uur vindt in CC Het Perron in Ieper een infoavond rond watervoorziening plaats. "Door de bevolkingsdichtheid en de vele waterintensieve economische activiteiten is er in Vlaanderen per persoon weinig water beschikbaar", klinkt het bij de organisatoren. "Door de klimaatverandering neemt de kans op waterschaarste toe. Zo was er in het voorjaar en in de zomer van 2017 een uitzonderlijke droogte in de Westhoek." Op de tweede van vijf infoavonden over 'natjes en droogjes in de Westhoek' wordt dieper ingegaan op het waterverbruik en mogelijke alternatieven. Deelname is gratis, maar graag inschrijven via www.west-vlaanderen.be/formulier/klimaatadaptatie-bij-ons. (CMW)