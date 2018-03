Infoavond bos aanplanten 22 maart 2018

De vzw Bosgroep IJzer en Leie organiseert op 16 april in AC Auris in Ieper een infoavond over bosaanplantingen.





Tijdens de avond wordt uitgelegd welke vergunningen er nodig zijn en welke bomen en struiken er best worden aangeplant. Verder worden ook toelagen en steunmaatregelen besproken.





De bijeenkomst is gratis en iedereen is welkom. (CMW)