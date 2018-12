Inbrekerskoppel dat ook drugs dealt, blijft in de cel

VHS

14 december 2018

17u19 0

De raadkamer in Ieper heeft vrijdag de aanhouding verlengd van een 37-jarige man en zijn 45-jarige vriendin, beiden uit Ieper. Begin november werd het koppel aangehouden voor het bezit en de verkoop van heroïne. Een week nadien bleek echter dat de man, S.D., zich ook had schuldig gemaakt aan enkele inbraken en diefstallen, waarbij een wapen werd gebruikt. Eén van die feiten, in de periode van 26 augustus tot 6 september, deed zich voor in een frituur in Ieper. Ook in dat dossier werd hij aangehouden. Verder onderzoek maakte nog later duidelijk dat ook zijn partner, P.M., betrokken was bij de inbraken en diefstallen. Beiden moeten dus minstens nog een maand in de cel blijven en zullen zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.