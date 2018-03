Inbrekers gevat dankzij alerte bewoners 01 maart 2018

De raadkamer van Ieper heeft de aanhouding verlengd van twee Noord-Fransen die in de nacht van zondag op maandag door de politie werden gevat nadat ze hadden ingebroken in een woning in Boezinge. Een 28-jarige man uit Roubaix en zijn kompaan van 20 uit Lomme moesten toen op de vlucht omdat ze waren opgemerkt door bewoners die gewekt werden door lawaai.





De bewoners belden de politie die snel ter plaatse was en de daders in hun voertuig kon onderscheppen. In de wagen lag inbrekersmateriaal. (VHS)