Inbreker Frietshop De Corner en naastliggende handelszaken blijft in de cel

14 december 2018

De raadkamer van Ieper heeft vrijdag de aanhouding verlengd van een 19-jarige Zonnebekenaar die zich schuldig maakte aan een resem inbraken in z’n eigen gemeente. Opmerkelijk: de benadeelde handelszaken liggen allemaal vlak bij elkaar. C.C. was actief in de maanden augustus, september en oktober. In die periode brak hij liefst drie keer binnen in frietshop The Corner, langs de Roeselarestraat in Zonnebeke. Maar de man probeerde ook zijn slag te slaan in twee handelszaken die naast de frituur gelegen zijn: Oase (een groenten- en fruitwinkel) en Gheysen Fietstechniek. Daarbij werd niet alleen een behoorlijke buit gemaakt maar de man richtte ook nogal wat schade aan. Tijdens een huiszoeking werd een deel van de buit teruggevonden. C.C. zit in de cel sinds 23 oktober. Door de beslissing van de raadkamer zal hij eindejaar noodgedwongen moeten doorbrengen in de gevangenis.