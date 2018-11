In het spoor van een 16de-eeuwse Ieperling NIEUW BOEK VAN IVAN VANHERPE NU OOK STADSWANDELING LAURIE BAILLIU

29 november 2018

02u25 0 Ieper Al acht boeken heeft Ivan Vanherpe neergepend. Zijn nieuwste heet 'Dagboek van Augustijn' en behandelt het echte 16de-eeuwse dagboek van Augustijn van Hernighem. De educatieve dienst van het Yper Museum heeft op basis van Ivans boek een stadswandeling uitgewerkt.

Een jaar lang schreef Ieperling Ivan Verherpe aan zijn achtste boek 'Dagboek van Augustijn'. "Ieperling Augustijn van Hernighem woonde tussen 1562 en 1595 bij de Ieperse Markt. Elke dag schreef hij zijn bevindingen neer in een dagboek. Er zijn maar liefst 1.100 dagboekpagina's bewaard gebleven, handgeschreven in de Oude Vlaamse taal", vertelt auteur Ivan Vanherpe (62). "Een achttal jaar geleden kreeg ik de dagboeken al in handen, maar toen begreep ik ze nog niet. Je moet wat bagage hebben om bepaalde termen en begrippen uit de Oude Vlaamse taal te begrijpen. Sowieso heb ik heel veel research moeten doen."





De dagboeken stak Ivan in een nieuw jasje. "Ik herwerkte de teksten en gaf Augustijn van Hernighem ook een ziel. Zijn dagboeken werden geschreven in een heel turbulente periode en dat laat ik hem ook zelf ervaren. Ik ben geen historicus. Ik schrijf als een burger voor een burger. Al mijn boeken zijn wel historisch correct, maar ik kies ervoor om geschiedenis op een andere manier te vertellen. Ik schrijf hoe de man in de straat het wil lezen en ik wil de figuren vooral tastbaar maken. Geschiedenis gaat niet enkel om jaartallen, het is ook vertellen."





Woelige tijd

De educatieve dienst van het Yper Museum besloot om een nieuwe stadswandeling uit te werken op basis van Ivans boek. "Ik stuurde het museum enkele pagina's van het boek en in een paar maanden tijd was de samenwerking een feit." De wandeling is er één voor leerlingen van de middelbare graad en neemt je mee naar het 16de-eeuwse Ieper met de schrijver Augustijn als gids. Wandelaars gaan terug naar 1583, toen Ieper een calvinistische stad was. Augustijn vertelt over de woelige tijden van de Beeldenstorm, de repressie van Alva, de alomtegenwoordige pest... Op de haltes zijn er boeiende anekdotes, kunnen wandelaars erfgoed spotten en leren ze op een speelse manier bij via een buitenspel.





"Ik houd heel veel van Ieper", zegt Ivan. "De stad werd gebouwd door onze voorouders en dat mogen we niet vergeten. We moeten daar bewondering voor hebben." 'Dagboek van Augustijn' is het achtste deel binnen de reeks 'De Kronieken van de Westhoek'. "Het boek is te koop in de boekhandel, maar je kan het ook op mijn website lezen. Ik ben ondertussen al bezig aan het negende, tiende en elfde deel." Alle boeken kan je lezen op www.dekroniekenvandewesthoek.be. Meer informatie over de wandeling kan je vinden op www.ypermuseum.be/wandeling-middelbaar.