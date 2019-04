In het spoor van ‘De baron van Bellewaerde’: nieuwe wandeling staat in het teken van wederopbouw na Eerste Wereldoorlog Christophe Maertens

12u43 2 Ieper De kersvers opgerichte vzw Bellewaerts heeft een gegidste wandeling rond de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog op poten gezet. “De centrale rol in het verhaal is weggelegd voor baron de Vinck en zijn familie, die bij hun terugkeer na de oorlog een vernield kasteel en een verwoeste streek aantroffen”, zegt Niek Benoot van het Hooge Crater Museum in Zillebeke. De provincie springt mee op de kar.

“Weet je dat de naam Bellewaerde uit de jaren 1300 stamt? Het is dus zeker niet alleen een pretpark. De ‘waerd’ in de naam kan naar ‘ward’ verwijzen, van bewaken. Het is mogelijk dat ‘Bellewaerde’ verwijst naar een hoeve, waar mensen een veilig onderkomen vonden.” Aan het woord is Kevin Breyne. Hij is een van de gidsen bij de wandeling ‘De baron van Bellewaerde’. Het initiatief komt van Niek Benoot van het Hooge Crater Museum in Ieper. “We hebben met onze vzw Bellewaerts een wandeling ontwikkeld, waarin de wederopbouw van de verwoeste streek wordt verteld met een centrale rol voor de terugkeer van de familie de Vinck.”

Burgemeester

Baron Gaston de Vinck was de heer van het kasteel Hooge in Zillebeke. Van 1884 tot in 1924 was de edelman burgemeester van de gemeente. “Het idee voor de wandeling kwam bij mij op toen ik het archief van de familie de Vinck onder ogen kreeg”, zegt Niek. “Het zit zo vol verhalen dat ik mij wel verplicht voelde er iets mee te doen. Met onze vzw tekenden we een wandeling uit aan de hand van brieven, getuigenissen en foto’s uit het familiearchief. Toen de baron na de oorlog terugkeerde, vond hij bijna niets meer terug van zijn kasteel. Vol goede moed begon hij aan de wederopbouw.”

Kinderen

Bij de wandeling neemt de gids de deelnemer mee naar een zevental overgebleven relicten rond Hooge en Bellewaerde. “En die zijn niet min: we kunnen nog een stuk van het verwoeste landschap herkennen en het heropgebouwde kasteel van de baron bewonderen. Maar het hoogtepunt van de wandeling is de betonnen noodwoning van de baron, de enige van het type Jouret & Speltincx dat in Vlaanderen nog te zien is”, weet Niek.

Om activiteiten zoals de wederopbouwwandeling in goede banen te leiden, werd de vzw Bellewaerts opgericht. Naast Niek Benoot maken zijn echtgenote Ilse Watteyne en gidsen Bart Degroote en Kevin Breyne deel uit van de vereniging. “Het is eigenlijk de bedoeling om de activiteiten die buiten het museum vallen, in de vzw onder te brengen”, verduidelijkt Niek. “Het zal dus niet bij deze ene wandeling blijven. Zo zijn we ook van plan om iets voor kinderen te doen, en een fietstocht en een bustocht op poten te zetten. Er zijn immers nog zoveel verhalen die we kunnen vertellen over de regio. Die vinden hun oorsprong niet enkel tijdens de oorlog, maar ook over de periode daarvoor en daarna is er heel wat te vertellen.”

Feniks 2020

Het provinciaal toerismebedrijf Westtoer kreeg lucht van de wederopbouwwandeling en riep die onmiddellijk uit tot pilootproject voor Feniks 2020. “We houden ons het eerste jaar na de herdenkingsperiode wat op de vlakte, maar vanaf 2020 willen we weer volop voor gaan”, zegt Stephen Lodewyck van Westtoer. “Feniks 2020 wordt het herdenkingsprogramma in het kader van de gebeurtenissen na de Wapenstilstand van 11 november 2018. We vonden dit initiatief te mooi om te laten liggen.”

Vanaf mei organiseert vzw Bellewaerts de wandeling elke eerste zaterdag van de maand om 10 uur, vanuit het Hooge Crater Museum, en ook op aanvraag voor groepen. De wandeling duurt zo’n 2,5 uur. Inschrijven kan bij het Hooge Crater Museum.