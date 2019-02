In Flanders Fields Museum zoekt souvenirs en objecten rond wederopbouw van Ieper Christophe Maertens

26 februari 2019

11u17 0 Ieper Het In Flanders Fields Museum (IFFM) organiseert op zaterdag 15 juni 2019 een collectedag rond de wederopbouw van Ieper na WOI.

“Op 23 februari was het exact honderd jaar geleden dat de gemeenteraad van Ieper in ernst begon met de wederopbouw van de stad”, zegt Dominiek Dendooven van IFFM. “Dat gebeurde in een zitting die maar liefst tien uur duurde”, aldus Dendooven. “Het was dan ook een erg belangrijke bijeenkomst. Enkele weken daarvoor had Winston Churchill, de Britse minister van Oorlog, verklaard dat het zijn wens was om de Ieperse ruïnes te bewaren. Berichten daarover waren al in de pers verschenen. Maar de burgemeester, schepenen en raadsleden van Ieper namen zich voor te streven naar een zo identiek mogelijke heropbouw van de stad. De bijeenkomst van zondag 23 februari 1919 vond plaats op het gemeentehuis van Le Touquet-Paris-Plage. Daar was het Ieperse stadsbestuur-in-ballingschap sinds 1915 gevestigd.”

Op zaterdag 15 juni 2019 houdt In Flanders Fields Museum een collectedag rond de wederopbouw. “Wie nog souvenirs heeft van de terugkeer van de vluchtelingen, van de wederopbouw en van het leven in de frontstreek tijdens de eerste jaren na WOI, is meer dan welkom”, aldus Dendooven. De ingezamelde informatie zal ingezet worden in het kader van ‘Feniks’, het project waarmee de Westhoekgemeenten in 2020 de wederopbouw in de kijker zullen zetten. Het In Flanders Fields Museum plant een grote tentoonstelling over dit onderwerp.