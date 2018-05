In Flanders Fields Museum vraagt info over Ieperse vluchtelingen 23 mei 2018

Het In Flanders Fields Museum (IFFM) doet een oproep naar informatie over de Ieperse vluchtelingen. "Met het oog op de tentoonstelling To End All Wars? die eind oktober opent in het museum worden er gegevens over vluchtelingen over vluchtelingen uit Ieper en de deelgemeenten verzameld", klinkt het. Elke namiddag staat een medewerker klaar om foto's en andere documenten in te scannen in het Kenniscentrum, waarvan de ingang aan het Sint-Maartensplein 3 ligt. (CMW)