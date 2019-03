In Flanders Fields Museum mikt na drukke herdenkingsperiode nog op 200.000 bezoekers per jaar: “Daarmee staan we nog altijd in de top 5 van grootste musea in Vlaanderen” Christophe Maertens

29 maart 2019

15u20 0 Ieper Het In Flanders Fields Museum heeft enkele nieuwigheden in de collectie waarmee het - na de jarenlange herdenkingsperiode rond WO I - mikt op tweehonderdduizend bezoekers per jaar. “Daarmee staan we nog altijd in de top 5 van grootste musea in Vlaanderen.”

“Het landelijk erkende IFFM heeft een periode met grote media-aandacht voor de vele herdenkingsmomenten achter de rug”, zegt schepen Dimitry Soenen. (N-VA). “In de herdenkingsperiode 2014-2018 bezochten bijna anderhalf miljoen mensen het museum. Zo’n cijfer zal het museum niet meer halen. We mikken nu gemiddeld op tweehonderdduizend bezoekers per jaar en dan staan we nog altijd in de top 5 van grootste musea in Vlaanderen.”

Wereldberoemde gedicht

Nieuw in de permanente tentoonstelling van het IFFM, dat ondertussen 21 jaar bestaat, is het aparte hoekje gewijd aan John McCrae en zijn wereldberoemde gedicht In Flanders Fields. “Het gedicht werd geschreven aan de kanaaldijk nabij Essex Farm Cemetery aan het kanaal Ieper-IJzer, waar nu het John McCraepad te vinden is”, weet Piet Chielens van IFFM. “Met luchtfoto’s en getuigenissen, onder andere van McCrae zelf, worden de omstandigheden beschreven van het ontstaan van het gedicht, dat zijn naam aan het museum gaf.”

John McCrae was een Canadese legerarts die in oktober 1914 als vrijwilliger aan het Ieperse front kwam. Hij schreef zijn gedicht op een lentedag in 1915, maar pas in het najaar stuurde de dokter zijn gedicht naar een Engels weekblad, dat het op 8 december 1915 publiceerde. McCrae stierf op 28 januari 1918 in het Franse Wimereux.

Duitse soldaten

Ook nieuw in de permanente tentoonstelling is een unieke schenking die wordt getoond op de overloop tussen de permanente en de tijdelijke tentoonstelling. “In 2018 schonk de Duitse oorlogsgravencommissie een reeks persoonlijke bezittingen van recent teruggevonden Duitse soldaten, met het oog op een eventuele identificatie”, legt Chielens uit. “Jaarlijks worden in de regio nog tientallen menselijke resten gevonden en geborgen. Waar die vroeger meestal anoniem bleven, kan de wetenschap die steeds vaker identificeren.”

Op dezelfde overloop wordt aandacht geschonken aan de winnaars van de driejaarlijkse Vredesprijs van de stad Ieper. Ze worden herdacht op banieren boven de uitgang en met een korte introductie op twee lichtbakken eronder.

Tijdelijke tentoonstellingen

Voor dit jaar staan er nog enkele mooie zaken in de agenda. Vanaf 21 juni tot het einde van het jaar bijvoorbeeld loopt de tentoonstelling ‘Chinese Trench Art, Chinese Loopgravenkunst’. De expo komt er naar aanleiding van een belangrijke schenking van door Chinezen bewerkte hulzen door James Brazier.

Ondertussen zoekt ‘artist in residence’ Farbrice Samyn samen met vrijwilligers naar sporen van vreugde in brieven die mensen schreven, ondanks de zware oorlogsomstandigheden. Dat zal dienen voor de tentoonstelling ‘Fabrice Samyn: De Speleologie van de Vreugde’, die vanaf juli te zien zal zijn. Verder loopt ook nog tot en met 15 november de tentoonstelling ‘To End All Wars, een bilan van de Eerste Wereldoorlog’. “In het eerste jaar na de eeuwherdenking schenken we veel aandacht aan de moeilijke en niet-duurzame vrede die na de oorlog werd bereikt”, besluit Chielens. “De tijdelijke expo maakt een balans op van de Eerste Wereldoorlog. We gaan in op de Vredesconferentie van Parijs en op verschillende verdragen die daaruit voorkwamen, zoals bijvoorbeeld Versailles en St.Germain, en wat dit heeft betekend voor miljoenen mensen in Europa en de rest van de wereld.”