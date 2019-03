In Flanders Fields Museum herdenkt Franse soldaat Louis Hébrard Christophe Maertens

Ieper Op 6 maart wordt op het Cimetière national Saint-Charles-de-Potyze soldaat Louis Hébrard herdacht.

In het kader van het Europese project MEMORY (Make European Memory Our Responsability towards Youth) brengt een delegatie vanuit Dunkerque, Rostock en Gdansk op 6 maart een zoek aan de Vredesstad Ieper. “We willen de bezoekers laten kennismaken met onze ‘Viff-remembrances’ (kleine herdenkingsplechtigheden van de Vrienden van het In Flanders Fields museum, nvdr)”, zegt het In Flanders Fields Museum. “Van alle soldaten die op 6 maart gesneuveld zijn, kozen we de Franse soldaat Louis Hébrard uit. Hij is een van acht leden uit het 153e Régiment d’Infanterie die op 6 maart 1915 omkwamen. Van die acht soldaten heeft alleen hij een gekende laatste rustplaats: graf 429 op de Franse nationale begraafplaats Saint-Charles-de-Potyze in Ieper.”