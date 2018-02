In Flanders Field Museum toont al stukje Yper Museum 05 februari 2018

02u24 0 Ieper In het In Flanders Field Museum in Ieper wordt nog tot en met 30 juni een stukje van het nieuwe Ieperse museum getoond. Onder de noemer 'Yper Museum in Residence' zijn ook een paar creaties te zien van jongeren. "Ik had nooit gedacht dat mijn werk hier te zien zou zijn", zegt Nikita Ghyselinck (16).

In het In Flanders Field Museum is afgelopen weekend de tentoonstelling 'Yper Museum in Residence' geopend. Deze tijdelijke tentoonstelling geeft een kleine vooruitblik op wat er in het Yper Museum te zien zal zijn. "We tonen al enkele van onze topstukken", zegt museumcoördinator Sandrin Coorevits. "Ook hebben we een wand opgesteld waarop het traject te zien is dat we met het nieuwe museum al hebben afgelegd. Van de voorbereiding, de bevraging van de Ieperlingen, tot wat het uiteindelijk moet worden."





Aan de tijdelijke tentoonstelling werd ook de wedstrijd 'Werken in uitvoering' gekoppeld voor jongeren. Een van de winnaars heeft op basis van een schilderij van Louise De Hem (Belgische kunstschilderes die haar jeugd in Ieper doorbracht, nvdr) een eigen werk gemaakt. "Het was een verrassing dat mijn werk geselecteerd werd", reageert Nikita Ghyselinck, die in het vijfde jaar Beeldende Kunsten zit in de Heilige Familie. "Het is fijn dat ik mijn eigen creatie hier te zien krijg."





Ondertussen schieten de werken aan het nieuwe museum goed op. "Het dak is geïsoleerd en de leien pannen en gerestaureerde dakkapelletjes worden teruggeplaatst", legt schepen Jef Verschoore (CD&V) uit. "Binnen zijn de metselwerken aan de twee trappenhuizen volop bezig. De vloeren zijn gegoten en de vloerverwarming op de tweede verdieping ligt klaar. De vochtproblemen in de kelder werden aangepakt en binnenkort kunnen de pleisterwerken beginnen." (CMW)