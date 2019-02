In één jaar acht verkeersdoden minder in politiezone Arro Ieper Christophe Maertens

08 februari 2019

16u29 0 Ieper In de politiezone Arro Ieper zijn in 2018 acht dodelijke verkeersslachtoffers minder gevallen dan in 2017.

In 2018 werden in de politiezone 46.578 verkeersovertredingen vastgesteld. De hoogste snelheidsovertreding was een gemeten snelheid van 165 kilometer per uur in de bebouwde kom. De hoogst gemeten snelheid was 176 per uur in een zone 90. Afgelopen jaar zijn er ook 1.595 ongevallen gebeurd, een stijging ten opzichte van 2017. De tol van deze ongevallen is echter minder zwaar dan in 2017. In 2018 stierven zes mensen in het verkeer, terwijl dat er nog veertien waren in 2017. In totaal raakten 56 mensen zwaargewond en 490 lichtgewond.

In 2018 tekende de politie 398 feiten op van intrafamiliaal geweld, net als vorig jaar zit dit in stijgende lijn. Vorig jaar werden 413 inbraken geregistreerd, waarvan 106 in het weekend. De maand met het hoogste aantal inbraken was oktober met 47. Er vonden 1.325 diefstallen plaats, waarvan 360 in het weekend.