In drie weken hebben al 1.865 Ieperlingen de vragenlijst ‘Kvraagetaan’ ingevuld: “Hartverwarmend dat zoveel burgers begaan zijn met onze stad” Christophe Maertens

05 maart 2019

15u21 0 Ieper In drie weken hebben al 1.865 Ieperlingen de vragenlijst ‘Kvraagetaan’ ingevuld. “Participatie is belangrijk voor dit stadsbestuur en dit resultaat bewijst dat de Ieperlingen achter ons staan”, meent burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Op 14 februari lanceerde het Ieperse stadsbestuur de bevraging ‘Kvraagetaan... de Ieperlingen’. Aan de hand van een reeks vragen kunnen Ieperlingen laten weten wat zij belangrijk vinden. Al die bevindingen neemt de stad mee in de opmaak van het nieuw meerjarenplan. “Burgers kunnen ook zelf voorstellen doen voor hun eigen buurt of deelgemeente”, zegt burgemeester Talpe. “We gaan de resultaten analyseren en aan de hand daarvan prioriteiten vastleggen.”

Liefdesverklaring

Al meer dan 1.170 mensen hebben de enquête op de website ingevuld, 695 mensen hebben van de papieren versie gebruik gemaakt. “Ik ben tevreden met de reacties. Het is een aanmoediging en een bewijs dat de kaart die we willen trekken de juiste is: die van participatie en luisteren naar de Ieperlingen”, zegt de burgemeester. “Kvraagetaan is een liefdesverklaring aan onze stad en ik deel die blijkbaar met heel wat mensen. Dat is hartverwarmend. Daarom een warme oproep aan de burgers die de bevraging nog niet hebben ingevuld: doen! We willen zoveel mogelijk Ieperlingen horen.”

Anonimiteit

“Het is positief dat de stad zo’n bevraging lanceert en dat de Ieperling op een simpele manier zijn mening kan geven”, reageert Groen-fractieleider Jordy Sabels. “In de toekomst kan de papieren enquête best opgenomen worden in het stadsmagazine om geen extra papier te verspillen. Ik ben ook oprecht gevleid dat er wordt gepeild naar de mening over een klimaatneutraal Ieper in 2050", zegt Sabels, die wel een hiaat opmerkte in de bevraging. “Ik snap dat het rijksregisternummer toegevoegd werd om te checken of mensen de vragenlijst niet twee keer invullen. Dat je echter aan de ene kant zegt dat het niet verplicht is en in de kleine letters dan moet lezen dat antwoorden zonder rijksregisternummer mogelijk kunnen verdwijnen, is een andere zaak.”

“Het is een moeilijk evenwicht tussen anonimiteit garanderen enerzijds en misbruik voorkomen anderzijds”, verduidelijkt de burgemeester. “Het mocht geen drempel zijn om de bevraging in te vullen. Mochten we toch misbruiken vaststellen, zullen we uiteraard onderzoeken hoe we dit in de toekomst kunnen tegengaan. Maar geen enkel systeem is waterdicht.”

Prioriteiten

“We hebben onze bevraging zo uitgewerkt dat ze eenvoudig in te vullen is door iedereen, jong en oud”, gaat Talpe verder. “We hebben, deels naar het voorbeeld van Kortrijk, gewerkt met prioriteiten, enkele duidelijke stellingen en een open vraag. Het bepalen van de prioriteiten was geen evidente oefening. Het zal ons helpen om keuzes te maken en een timing uit te stippelen, rekening houdend met onze financiën. De open vraag biedt ook heel wat mogelijkheden omdat Ieperlingen zo over andere thema’s hun mening kunnen meegeven, concrete voorstellen doen of nuances meegeven. De bevraging moet een eerste stap zijn in een uitgebreid inspraakbeleid waar we de komende jaren werk van willen maken.”

Katrien Desomer, fractieleider CD&V, vroeg de sp.a-fractie hoe die zal reageren als blijkt dat een ondergrondse parking bovenaan de prioriteitenlijst komt te staan van de Ieperling. Sp.a heeft zich in het verleden altijd gekant tegen een ondergrondse parking, terwijl de coalitiepartner voorstander is van een ondergrondse parking.

Je kunt de vragenlijst nog tot eind maart invullen op nl.research.net/r/kvraagetaan.