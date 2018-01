Impulsatelier verkoopt werken 30 januari 2018

02u35 0 Ieper Het Impulsatelier van de Ieperse dé Academie is een lessenreeks voor mensen met een beperking.

"Het gaat om vijftien mensen tussen de 20 en de 60 jaar", aldus directeur Tom Deloose. "Die mensen, die les krijgen van Lara Breine krijgen geen opdracht, maar eerder een begeleiding. We zijn een school en willen dat die mensen toch wat vooruitgang maken. De Impulsacademie bestaat nu drie jaar."





50 werken

Dit weekend worden zo'n 50 werken te koop aangeboden in een pop-up kunstgalerij in de lokalen van dé Academie op het Beeldenplein in Ieper. "De helft van de opbrengst gaat naar de kunstenaars zelf en de helft gaan we gebruiken voor de aankoop van penselen en verf", klinkt het.





De verkoop vindt plaats op vrijdag tussen 17 en 20 uur en zaterdag tussen 9 en 12.30 uur. De werken kosten tussen de 20 en de 100 euro. (CMW)