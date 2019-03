Immo Fiscodem is failliet Erik De Block

08 maart 2019

13u36 0

De rechtbank van koophandel in Ieper heeft bvba Immo Fiscodem uit Ieper failliet verklaard. Het kantoor was gevestigd op het Vandenpeereboomplein. De vennootschapszetel bevond zich in de Vanackerestraat in Wevelgem. Fiscodem werd opgericht in 2002. De rechtbank heeft advocaat Stefaan De Rouck uit Ieper aangesteld als curator.