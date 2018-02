Illegale vuilnisophalers op pad BEWONERS HOVELANDWIJK KRIJGEN VERDACHTE FLYER IN DE BUS CHRISTOPHE MAERTENS

09 februari 2018

02u28 0 Ieper In Ieper zijn er illegale afvalverzamelaars op pad. Ze delen flyers rond met de vraag om oud ijzer vroeger buiten te zetten, en strijken dan zelf de winst op. Wie dat doet, kan voor de politierechtbank geroepen worden.

Onlangs hebben de bewoners van de Hovelandwijk in Ieper een briefje in de bus gekregen waarin ze gevraagd worden om hun oud ijzer vroeger buiten te plaatsen. Vandaag tussen 7 en 9 uur zou het dan worden opgehaald. "Ik weet eigenlijk niet wat ik hiermee aan moet", zegt Jacqueline Vanspranghe (84) uit de buurt. "Ik heb het briefje bijgehouden, maar ik was niet van plan het ijzer buiten te zetten." Verstandig, volgens Erik Marrecau, milieudeskundige van de stad. "Illegale ophalers zorgen voor overlast én zijn eigenlijk dieven. Ze kosten de gemeenschap handenvol geld. Het afval dat zij inzamelen, kan de gemeente niet meer inzamelen, wat leidt tot een verlies aan inkomsten." Want grof vuil, klein gevaarlijk afval en groenafval leveren de stad niets op, textiel, papier en metaal wél. De opbrengst voor papier en metaal - aan huis én in het recyclagepark - is zo'n 25.000 euro per jaar.





Omzeilen

"De gemeente moet instaan voor het ophalen van het huishoudelijk afval", beaamt An Desagher, directeur bij afvalintercommunale IVVO. "Een private ophaler mag geen afval ophalen zonder toestemming van de gemeente. De mensen die actief zijn in de Hovelandwijk proberen de regelgeving te omzeilen." Wie illegaal metaalafval ophaalt om de winst zelf op te strijken, riskeert heel wat. "Wie het reglement overtreedt, kan naar de politierechtbank worden doorverwezen", aldus commissaris Georges Aeck van de politiezone Ieper.





Stempel

Maar hoe weet je of het om een illegale afvalophaling gaat? Als er een briefje in de brievenbus valt, moet er een stempel van de stad op staan. Als er iets niet pluis lijkt, kijk dan ook naar de afvalkalender of de datum van de extra ophaling overeenkomt. Wie een verdachte flyer in de bus krijgt, wordt gevraagd om dat te melden aan de milieudienst of aan de lokale politie. "En ga zeker niet in op de uitnodiging om je afval buiten te plaatsen voor de officiële inzamelronde", klinkt het nog.