IFFM zoekt jonge vertegenwoordigers 28 februari 2018

Het In Flanders Fields Museum (IFFM) is op zoek naar jongeren voor een internationaal project rond mensenrechten en burgerzin. "Het museum kreeg vorig jaar de vraag van een Duits jeugdcentrum om mee te doen aan een internationaal programma rond mensenrechten, vrede en democratie, en dat samen met elf andere partners", aldus het IFFM. "De vraag werd specifiek aan ons gesteld omdat we in de loop der jaren heel wat inspanningen deden om jongeren te betrekken bij herdenkingen." IFFM is op zoek naar een jeugdwerker of jeugdleider die de deelname van Ieper en het museum aan het programma wil dragen. "We zoeken een jongere ouder dan twintig die zich wil verdiepen in de materie." Het programma speelt zich in het buitenland af en op verschillende data. Daarnaast zoekt het IFFM nog vier jongeren tussen 15 en 25 jaar oud die willen deelnemen aan het zomerkamp dat in het kader van het project plaatsvindt tussen 19 augustus en 2 september in Kroatië. Meer info via filip.deheegher@ieper.be (CMW)