IFFM werkt stoelenverzameling volledig af Christophe Maertens

01 januari 2019

15u31 0

Het In Flanders Fields Museum (IFFM) wil het kunstproject ‘Assembly Memorial Chairs’, waarbij lege stoelen worden verzameld, afwerken. De deadline voor het binnenhalen van de 128 stuks lag op 9 november, maar momenteel ontbreken nog 26 zitjes. De zoektocht gaat verder. “Het is onze hoop alle stoelen op een symbolisch plaats te kunnen laten zien.”

Op 9 november ging in Ieper het herdenkingsweekend 100 jaar Wapenstilstand van start met de installatie van het project ‘Assembly Memorial Chairs’. Het IFFM liet zich daarvoor inspireren door kunstenares Val Carmen, IFFM Artist in Residence 2018. Het was de bedoeling om tegen wapenstilstand 128 stoelen in Ieper te hebben. Dat cijfer verwijst naar het aantal landen en regio’s waaruit soldaten kwamen om in ons land te sterven tijdens WO I. De stoelen staan symbool voor de leegte die gesneuvelden nalieten in gezinnen en families. Op de vooravond van het herdenkingsweekend waren er 93 stoelen verzameld. “Maar omdat het zo een mooi project is, willen we verder werken tot alle stoelen in Ieper zijn”, zegt Annick Vandenbilcke, wetenschappelijk medewerker van het IFFM en bezieler van het stoelenproject. “Op dit moment zijn er 102 exemplaren in de Vredesstad. Drie stoelen zijn dubbel en een stoel is een vergissing. Zo werd in de Namenlijst van het museum pas laat ontdekt dat de Franse soldaat Pierre Lebreton niet in Liberia, maar wel in La Réunion was geboren. De stoel van Liberia was echter al toegekomen. Ondertussen zijn er nog twaalf stoelen onderweg, zit er één vast in Yemen, door de oorlogsomstandigheden daar, en met dertien landen is er nog geen contact. Het gaat om Fiji, French Guinea, Guyana, Libië, Martinique, Mauritania, New Caledonia, Niger, Niue, Puerto Rico, Saint Lucia, Samoa en Sierra Leone.”

Wel inmiddels op zijn bestemming is het stoeltje van Bangladesh, bezorgd door Kristien Van Poucke. Kristien is de vrouw achter het project ASHA, wat in het Bengaals ‘hoop’ betekent. ASHA laat vrouwen borduren voor een fair loon. Bij hun werk zitten ze op een bijzonder stoeltje, waarvan er nu een exemplaar in het IFFM staat.

De stoel uit Benin werd vervaardigd door kunstenaar Dominique Zinkpe. “Die man is verbonden aan een cultureel centrum in dat land en daar pikte hij ons project op”, zegt Annick. “De man stuurde ons een paar korte mails en zei dat hij er werk van zou maken. De artiest maakte met poppetjes een bijzondere stoel.”

Ook aan de stoel uit Cuba hangt een mooi verhaal. Dat exemplaar zal in Ieper arriveren dankzij de hulp van Stefaan Dehaerne, medewerker van de krant het Wekelijks Nieuws. “Maar vooral via de vriendin van Stefaan. Die woont in het stadje Baracoa, in de buurt van Guantanamo, in Cuba. De vrouw reist in de nacht van 3 op 4 januari samen met haar dochter en de stoel met de bus naar Havana, aan de andere kant van het eiland. Enkel daar kan de stoel worden verzonden richting België”, weet Annick Vandenbilcke. “Het is ongelofelijk hartverwarmend hoeveel moeite mensen doen voor dit project.”

De Saudische stoel werd het museum toegestuurd door Fadi Choker, een designer bij IKEA. “Het is een van zijn persoonlijke stoelen die volgens hem een bijzondere historische waarde hebben.”

Annick dankt enkele bedrijven voor hun bijdrage, zoals SD Worx en Turbo’s Hoet uit Roeselare. “Dat laatste bedrijf, of een medewerker daarvan, kon ons op aan de stoel uit onder meer Monaco en Ivoorkust helpen.” De grootste hulp kreeg het stoelenproject echter van DHL. “Zonder dat internationaal koeriersbedrijf was er dit allemaal niet gelukt. De firma zorgde voor een mooie verpakking voor de stoelen, maar dankzij hun kennis van zaken werd alles veel sneller verwezenlijkt. Ze hebben het contract zelfs nog even verlengd tot en met 31 december. De laatste dertien stoelen zullen we op eigen kracht naar hier moeten halen. We proberen daarvoor mensen te vinden die in het verleden een stoel meebrachten uit een land, misschien willen ze die wel aan ons schenken.”

Momenteel zijn dertig stoelen te bewonderen in de tijdelijke tentoonstelling ‘To End All Wars’ in het IFFM. In de loop van die expo zullen andere exemplaren worden uitgestald. “Maar het zou mooi zijn mochten we de volledige verzameling in zijn geheel kunnen tonen op een symbolische plaats. Ik denk bijvoorbeeld aan de luchthaven in Zaventem, of een kerk, of het Europees parlement.” Annick zegt blij te zijn dat aan het stoelenproject na 9 november werd verdergezet. “In verre landen zijn mensen niet echt bezig met die 11de november. Ze wilden gewoon die stoel tot bij ons krijgen. Het is ook daarom dat ik denk dat het herdenkingstoerisme niet zal ophouden te bestaan na de periode 14-18”, aldus nog de medewerkster.