IFFM organiseert conferentie rond Spaanse grieppandemie Christophe Maertens

04 februari 2019

16u02 0 Ieper Het In Flanders Fields Museum in Ieper organiseert eind deze week een internationale conferentie onder de noemer Spaanse Griep 1918-1919. 130 wetenschappers en geïnteresseerden uit heel de wereld komen naar de Vredesstad om zich over het onderwerp te buigen.

“De pandemie, die ten onrechte bekend werd als de Spaanse griep, heeft naar schatting wereldwijd vijftig tot honderd miljoen doden geëist”, weet Dominiek Dendooven van het IFFM. “Dat is een veelvoud van het dodental van WO I, in wiens kielzog de ziekte haar opmars maakte. Het was de grootste en meest dodelijke ziekte sinds de pest in de middeleeuwen.”

Het unieke van de conferentie is dat zowel historici als biomedici samenkomen. “Dat is niet zonder belang, want tot op heden weten wie niet wat de wereldwijde grieppandemie van 1918-1919 heeft veroorzaakt. Pas in 2005 werd het virus geïdentificeerd. Als de wereld voldoende gewapend wil zijn tegen een volgende pandemie is het belangrijk te weten hoe en waar de ziekte ontstond, hoe het virus zich verspreidde en welke fouten er werden gemaakt in de bestrijding ervan. De vraag is namelijk niet of zo’n pandemie nog eens zal gebeuren, maar wanneer en hoe.”

Onder de sprekers van de conferentie zitten ook enkele bekende namen. Naast nationaal griepcommissaris Marc Van Ranst komt ook Peter Piot, tot eind 2008 directeur UNAIDS, naar Ieper. Piot is medeontdekker van het ebolavirus en lag mee aan de basis van het aidsonderzoek.

Ieper is verbonden met het onderzoek naar het griepvirus. Een van de grote namen in het onderzoek naar een universeel griepvaccin is de Ieperse professor Walter Fiers. Die startte in de jaren ’60 het laboratorium voor moleculaire biologie van de Universiteit Gent op. Ook zijn opvolger is een Ieperling. Professor Xavier Saelens organiseert samen met In Flanders Fields Museum de conferentie en is ook een gezaghebbende stem in het onderzoek naar een universeel griepvaccin.