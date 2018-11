Ieperse zwemweek 14 november 2018

Tussen 17 en 25 november vindt in het stedelijk zwembad van Ieper de Ieperse zwemweek plaats. De blikvangers van het programma zijn 'dolle pret op de hindernisbaan', de 'zwemmarathon' voor Ieperse scholen en de 'zwemnacht'. De 50-plussers komen aan hun trekken met het '50+zwemmen'. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen deelnemen aan het zeemeerminnenfeest en zo leren zwemmen als Ariël de kleine zeemeermin. Voor kleuters is er een voorleessessie in het zwembad en een kleuterspel. Als afsluiter van de zwemweek is er op zondag 25 november het 'SPLASH-zwemfeest' van zwemclub RYSC. Tijdens de week kan men ook kennismaken met enkele nieuwe aquasporten, zoals floatfit, aquaspinning en SUP. Meer info op de website van de stad Ieper.





(CMW)