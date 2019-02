Ieperse sporters geprezen voor hun prestaties Christophe Maertens

23 februari 2019

12u50 0 Ieper Tijdens het sportgala in Het Perron zijn de Ieperse sportman, sportvrouw, sportclub en sportjongere van 2018 in de bloemen gezet. Dat gebeurde op initiatief van de Ieperse sportraad en stad Ieper.

Morena Vanhoorne van atletiekclub FLAC Ieper werd verkozen tot sportjongere van het jaar. Die jonge loopster heeft diverse medailles behaald bij de scholieren op 100, 200 en 400 meter. Ze is onder meer Belgisch én Vlaams kampioene op de 400 meter.

Volleybalspeelster Leen Corneillie krijgt de titel van sportvrouw van het jaar. De balsportster heeft er al een indrukwekkende carrière als volleybalster opzitten. Ze speelde in eerste divisie bij Vlamvo Vlameringe en was maar liefst 26 jaar lid van de club. Ze blijft voorlopig spelen in ereklasse.

Sportman van het jaar werd BMX-er Kenneth Tancré. Kenneth is vice-Belgisch kampioen en won vorig jaar de beker van België. Hij staat 33ste op internationale ranking BMX freestyle en is volop aan het trainen om zich te selecteren voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020.

De sportraad gaf de prijs voor sportverdienste aan Vlamingenaar Georges Pareyn, die al 65 jaar boogschutter is, en aan sportclubs Vlamvo Vlameringe, Judoclub Neko en KWTC Elverdinge, clubs die 50 jaar oud zijn. Vlamvo Vlamertinge (damesvolleybal) werd uitgeroepen tot sportclub van het jaar. Vlamvo A won in 2018 de beker van Vlaanderen en werd kampioen in eerste provinciale. Ook de tweede ploeg en een reeks van jeugdploegen werden kampioen in hun regionale en provinciale reeksen.