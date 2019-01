Ieperse Sint-Maartenscholen staan voor ommezwaai: “Leerlingen kunnen vanaf volgend jaar ook proeven van andere richtingen, over de scholen heen” Lyceum, Heilige Familie, Immaculata en VTI werken ‘horizonpakket’ uit Christophe Maertens

08 januari 2019

09u28 0 Ieper De Ieperse Sint-Maartenscholen beginnen vanaf volgend schooljaar met een vernieuwde eerste graad. “We hebben een mooi en vooruitstrevend concept uitgewerkt, waarbij leerlingen naast hun eigen richting kunnen proeven van andere richtingen, over de scholen heen.”

“De leerlingen die volgend jaar bij ons starten, kunnen kiezen voor een richting, maar op hetzelfde moment krijgen ze een keuzepakketje aangeboden waarbij ze kunnen proeven van andere richtingen”, zegt coördinerend directeur Matthias Archie. De vier scholen die een eerste graad hadden - het Lyceum, de Heilige Familie, Immaculata en het VTI - blijven die eerste graad aanbieden. “Maar met een zogenaamd horizonpakket kunnen onze scholieren op woensdagvoormiddag om de twee weken les volgen in een andere school”, verduidelijkt de directeur. “Zo kan het dat leerlingen van het Lyceum voor een woensdagvoormiddag een vak zullen volgen in het VTI en omgekeerd. Zo zullen ze drie keer in het jaar een pakketje kunnen kiezen om kennis te maken met andere richtingen. Zo kunnen leerlingen in het tweede jaar en vooral de tweede graad beter de juiste richting kiezen.”

Vier delen

Het lessenpakket voor leerlingen die volgend schooljaar in de A-stroom (het vroegere ASO en TSO) van de eerste graad beginnen, bestaat uit vier delen. Ze krijgen allemaal dezelfde 27 lesuren algemene vorming. In die algemene vorming zit het nieuwe vak Mens en Samenleving. Dat buigt zich onder andere over zaken rond burgerschap, economie en financiën, ontwikkeling van initiatief en ondernemingszin en duurzaamheid. Daarnaast is er een leerpad van twee lesuren. “Het is een keuze vanuit interesse en talenten. Leerlingen volgen dit leerpad een volledig schooljaar twee lesuren per week”, weet de directeur. Een derde blokje zijn dan de horizonpakketjes. In totaal zijn er achttien horizons. Die luisteren bijvoorbeeld naar namen als ‘Bestemming zoekt toerist’, ‘port-a-port’, ‘foodlap’, ‘Artistiek talent gespot’ en ‘sport en gezondheid’. Ten slotte is er nog een kompasuurtje. “In dat lesuur staan we regelmatig even stil en nemen we tijd om te zien hoever de leerling staat. We gaan na waar de interesses en talenten liggen en waar hij misschien nog niet helemaal op koers zit”

Voor het eerste Latijn ligt het iets anders. Daar krijgen de leerlingen een leerpad van vier uur. “Die leerlingen kunnen ook proeven van andere vakken, maar dan eerder via projectdagen.”

Twee nieuwe richtingen

Voor de leerlingen van de B-stroom (het vroegere BSO) zijn er drie verschillende blokken. Zij krijgen 27 lesuren algemene vorming, een leerpad van 4 lesuren en 1 kompasuurtje. Ook die scholieren krijgen enkele nieuwe vakken zoals Engels en wetenschappen.

“We bieden bovendien twee nieuwe richtingen aan in het eerste jaar”, gaat Archie verder. “Sport in 1A en B en Voeding en Horeca in 1A. Deze nieuwe richtingen worden eerst aangeboden in de eerste graad, maar de leerlingen kunnen die daarna volgen in de tweede en derde graad.”

Infomoment

Commotie over de onderwijshervorming, zoals in Roeselare het geval was, verwacht de directeur niet. “We hebben ondertussen al heel wat feedback gevraagd aan de leerkrachten, maar ook aan het lager onderwijs en we horen heel wat positieve commentaren. We hebben net voor de kerstvakantie een infosessie gegeven aan onze leerkrachten en daar hoorden we niets negatiefs.”

Ondertussen wordt in Ieper in stilte verder gewerkt aan de nieuwe campus waar alle scholen van de groep samen een plekje zullen krijgen. “We schatten dat die binnen zeven of acht jaar af zal zijn”, besluit de directeur. Over de vernieuwingen vindt op dinsdag 15 januari een infomoment plaats voor ouders en leerlingen in het Perron in Ieper.