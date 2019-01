Ieperse Shari Platteeuw op tweede plaats Kamerlijst Groen West-Vlaanderen LBR

26 januari 2019

16u36 0 Ieper De Ieperse Shari Platteeuw krijgt de tweede plaats op de federale lijst West-Vlaanderen voor Groen.

De Ieperse Shari Platteeuw krijgt de tweede plaats, na Oostendenaar Wouter De Vriendt, op de federale lijst West-Vlaanderen voor Groen. Ze maakt kans om in de Kamer te zetelen. “Ik ben heel blij met het vertrouwen van de partij om mij op de tweede plaats te zetten. Het voelt heel fijn en tijdens de campagne zal ik er volop voor gaan”, klinkt het bij Shari. “Als ik in de Kamer mag zetelen, hoop ik om een sterke tandem met Wouter De Vriendt te kunnen vormen. Hij heeft heel veel ervaring en heeft in het verleden mooi parlementair werk geleverd. Met zijn stedelijke achtergrond en mijn landelijke achtergrond zijn we de ideale tandem.” Enkele jaren geleden zetelde Shari Platteeuw in de Ieperse gemeenteraad.