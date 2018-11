Ieperse serviceclubs houden actie tegen geweld op vrouwen 26 november 2018

De vrouwen van de Ieperse serviceclubs Soroptimist en Zonta voerden zaterdag actie tegen geweld op vrouwen. Daarbij kleurden ze de stad oranje. "De wereldwijde actie 'Orange the world, stop violence against women!' wordt lokaal volop gesteund door de vrouwen van de Ieperse serviceclubs", aldus Griet Supply van de Soportimisten. "Als vrouwenorganisatie willen we onze stem laten horen om elke vorm van gendergeweld uit de taboesfeer te halen." De komende drie weken blijft de actie zichtbaar in Ieper. Zo blijft de Rijselsepoort twee weken in het oranje verlicht. Ook zullen oranje vlaggen op verschillende plekken in de stad te zien zijn. "Wij zeggen allen nee tegen geweld op vrouwen! Steun ons en draag ook drie weken lang een oranje teken!", klinkt het nog.





(CMW)