Ieperse ontwikkelt zeep tegen zweetgeur PRODUCT OY NU AL TE KOOP IN WEBSHOP GUDRUN STEEN EN

29 juni 2018

02u34 0 Ieper Onderneemster Inge Louf (54) uit Ieper ontwikkelde een gel tegen zweetgeurtjes. Het niet-alledaagse product werkt net als een zeep en heet Oy. "Ik hoop om zo snel mogelijk de Vlaamse markt te veroveren", zegt Inge.

Inge Louf (54) studeerde af als apotheker en oefende die job een vijftal jaar uit. "Ik ben daarop beginnen te werken in het verzekeringskantoor van mijn man Paul Robyn", zegt Inge. "We bouwden de zaak samen uit en richtten ons vooral op bedrijven. Op die manier ben ik in die wereld terecht gekomen. Het deed mij zin krijgen om te ondernemen." De apotheker had zich al eerder de vraag gesteld waarom er geen zeep bestond die als deodorant kon dienen. Inge ging dan maar zelf aan de slag en werkte vier jaar lang aan het product, dat Oy heet. "De grote hulp kwam van Innovatiecentrum West-Vlaanderen in Kortrijk. Daar krijg je begeleiding bij het aanvragen van subsidies. Om financiële steun te krijgen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het om een innovatief product gaan."





Jonge starter

Ondanks haar leeftijd van 54 jaar waagde Inge toch de sprong naar het ondernemerschap. "Ach, ik voel me een jonge starter. Ik zit inderdaad wel in een veilige omgeving en ik kon wat spaargeld gebruiken om dit te doen. Toch is het een proces van vallen en opstaan, maar je moet doorbijten." De apotheker liet zich omringen door experten. "Ik klopte aan bij professoren en docenten die mij hulp boden. Het blijft echter wel een risico." Inge steekt niet onder stoelen of banken dat haar familie in dit verhaal heel belangrijk is. "Mijn man geeft mij echt een duw in de rug gegeven om eraan te beginnen en mijn twee zonen helpen mee om Oy bekend te maken via sociale media."





In tube

Inge Louf moest thuis een labo uitbouwen om haar zeep te testen. "Het was niet zo eenvoudig om de juiste samenstelling te vinden. Ik ging eerst op zoek naar de actieve bestandsdelen. Dan werkte ik de praktische toepassing uit. Het was van belang dat de gel goed op de huid kleeft om een minuut te laten inwerken. Daarna spoel je het af met water, waardoor de gel een verzorgende melk vormt. Het wast heel gemakkelijk af." De onderneemster ontwikkelde een mooie tube, die je naast de tandpasta kan plaatsen. De bedoeling is Oy onder je oksels, op je voeten en tenen en in de liesstreek aan te brengen. Tijdens het inwerken kan de gebruiker de tanden poetsen voor hij of zij het afspoelt. "Je hebt dan voor 24 uur geen last meer van slechte geurtjes."





Inge zet nu het petje van verkoper op en zoekt de adviserende apothekers op om haar zeep te verdelen. "Ik ben slechts vijf weken bezig met verkopen, maar het loopt goed. Ik hoop zo snel mogelijk de Vlaamse markt te veroveren, ook via mijn webshop. Wat er daarna gebeurt zien we wel." Meer info via www.oycare.be