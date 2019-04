Ieperse legerkazerne sluit tegen 2023: deel verhuist naar Peutie Christophe Maertens

03 april 2019

22u00 0 Ieper Het ziet er naar uit dat het doek gevallen is over de Ieperse legerkazerne. Het Competentiecentrum Steunmateriaal en Producten (CCMP) zou tegen 2023 sluiten. “De verschillende diensten die nu nog actief zijn in Ieper, verdwijnen een voor een. Daarna wordt de kazerne waarschijnlijk opgedoekt”, zegt Bart Battheu, vakbondsafgevaardigde ACOD Defensie.

Er bestaat al jaren onzekerheid over de toekomst van het Kwartier Eerste Wachtmeester A. Lemahieu op de Kemmelseweg in Ieper. De nieuwe plannen van Defensie laten echter niet veel aan de verbeelding over. Alle diensten verdwijnen de komende jaren uit Ieper en daarna wacht vermoedelijk de definitieve sluiting van de kazerne, hoewel de legertop het woord sluiting niet in de mond wil nemen. “Maar zeker is wel dat alles verdwijnt, dus het ziet er niet goed uit voor Ieper”, beseft Bart Battheu, vakbondsafgevaardigde ACOD Defensie. “Het kan natuurlijk dat er iets in de plaats komt, maar de legertop zwijgt daarover in alle talen.”

Verhuis

Wel wordt bevestigd dat er in april 2020 een nieuw competentiecentrum komt in Peutie, dat operationeel moet zijn tegen 2021. “Voor het Competentiecentrum Steunmateriaal en Producten in Ieper is een uitdoofscenario uitgetekend”, gaat Battheu verder. De stockage en de distributie van de kledij verhuist als eerste naar Peutie. In een tweede fase gaan de chauffeurs en de voertuigen voor commercieel vervoer de deur uit. Die dienst verzorgt bijvoorbeeld vervoer van militairen in NAVO-verband. Tussen 2021 en 2023 wordt dan de CBRN-eenheid (CBRN staat voor Chemisch, Biologisch, Radioactief en Nucleair, nvdr) verdeeld over onder andere Peutie, Lombardsijde en Zeebrugge.

Het grootste deel van het personeel in Ieper kan in 2023 met pensioen gaan, maar voor veertig militairen blijft er onzekerheid Bart Battheu, vakbondsafgevaardigde ACOD Defensie

Pensioen

Momenteel zijn nog 130 militairen gestationeerd in Ieper, tegen januari 2022 zullen dat er nog 110 zijn. “Het scenario biedt wel zekerheid voor mensen die met pensioen gaan in 2023 en dat is toch het grootste deel van het personeel in Ieper. Ze kunnen dus tot dan blijven. Voor veertig andere militairen blijft er wel onzekerheid. Wat na 2023?”, vertelt Battheu. Ook de vakbondsman zit in die situatie. De adjudant is nu 49 jaar en heeft nog zeven jaar te gaan voor hij met pensioen kan. “Ik ben van Poperinge en zou natuurlijk liever in mijn eigen streek willen blijven, vooral voor mijn laatste carrièrejaren.”

Daling personeelsbestand

“De vorige minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft altijd beweerd dat er niets zou gebeuren voor 2020, maar blijkbaar is het leger toch al bezig met een herstructurering”, reageert Melissa Depaetere, defensiespecialist bij sp.a. “De minister heeft ook ingezet op een regionale spreiding van de kazernes. Nu zullen veel diensten naar Peutie verhuizen, terwijl daar al een overaanbod aan militaire vacatures is. In West-Vlaanderen zijn bijna geen vacatures bij Defensie. Dat is toch moeilijk te begrijpen als je weet dat Defensie het al zo moeilijk heeft om nieuwe jonge mensen te vinden.”

Het leger is al van voor 2015 aan het afslanken en hervormen. Daardoor is het personeelsbestand gedaald van 31.000 naar 25.000 militairen.

Geschiedenis

De kazerne van Ieper opende in de jaren vijftig van de vorig eeuw. Na de Eerste Wereldoorlog bevonden zich in de regio Roeselare een militaire schoenenfabriek en een confectie-atelier. In 1945 kwamen die twee samen onder één dak in Roeselare, met een afdeling metaal, een chemische reiniging en een stomerij. De nieuwe eenheid kreeg de naam 31ste Royal Army Ordnance (31 RAOC). Tussen 1953 en 1960 verhuisde die naar de nieuwe kazerne in Ieper en veranderde de naam van de eenheid naar 591ste Kwartiermeester. In 1966 veranderde de naam van de kazerne in ‘Kwartier Eerste Wachtmeester A. Lemahieu’, naar de Ieperse oorlogsheld André Lemahieu. Hij werd op het einde van de Achttiendaagse Veldtocht krijgsgevangen genomen. Nog in 1940 keerde hij terug naar België en werd hij lid van het verzet. Lemahieu stierf uiteindelijk in het concentratiekamp van Mauthausen op 11 april 1945.