Ieperse Last Post Association viert 90ste verjaardag 05 juli 2018

Ieper De Last Post Association bestaat 90 jaar. Dat wordt gevierd met een speciale Last Post onder de Menenpoort.

Al 90 jaar na de eerste Last Post organiseert de Last Post Association de herdenking nog altijd met dezelfde doelstelling. "Het is een eerbetoon aan de soldaten die vielen voor onze vrijheid en het herstel van de vrede na WO I", klinkt het bij voorzitter Benoit Mottrie.





"De 90e verjaardag van de Last Post Association is een gepast moment om even stil te staan bij iedereen die vanaf het begin tot op vandaag een rol speelde of nog steeds speelt binnen onze vereniging", aldus de voorzitter. "Uiteraard wil ik alle klaroeners uit het verleden en heden danken voor hun uitzonderlijke en continue inzet." Naar aanleiding van de 90e verjaardag van de Last Post Association vindt vandaag een speciale Last Post plaats. (CMW)