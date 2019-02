Ieperse Kunstkring Richten brengt ‘De Ronde van Vlaanderen’ Christophe Maertens

26 februari 2019

09u23 0 Ieper Kunstkring Richten speelt vier voorstellingen ‘De Ronde van Vlaanderen’, een stuk over drie generaties vrouwen op een kruispunt in hun leven. De voorstelling vindt plaats in het Heilig Hartziekenhuis.

“Het toneelstuk brengt het verhaal van een oma, moeder en dochter”, zegt Dirk Clement van Kunstkring Richten. “Oma moet, in samenspraak met de huisdokter maar tegen haar zin, worden opgenomen in een seniorenhuis. Moeder, die jarenlang instond voor de zorg, kijkt ernaar uit om eindelijk een nieuw leven te beginnen en ook dochterlief hoopt nu haar vleugels te kunnen uitslaan. Uiteraard zorgt de nakende verhuis van oma voor de nodige spanningen in de familie, maar er blijkt nog veel meer aan de hand te zijn. Ondanks het feit dat deze drie vrouwen een hechte band lijken te hebben en zeer dicht bij elkaar leven, hebben zij ook geheimen voor elkaar. “ Het verhaal is geschreven door Walter van den Broeck. “Het is een verhaal over eenzaamheid, onmacht, onbeantwoorde liefde, maar ook hoop en geloof in de toekomst.”

In de productie spelen mee: Dirk Clement, Rozemie Delplace, Heidi Deramoudt en Karin Vandenabeele. Walter De Groote is de regisseur van dienst. De Ieperse Kunstkring Richten speelt deze keer in het auditorium van de psychiatrische instelling Heilig Hart langs de Poperingseweg. Er zijn vier vertoningen: dinsdag 26, donderdag 28, vrijdag 29 en zondag 31 maart. Alle vertoningen beginnen om 20.15, behalve die op zondag. Dat is een matinee-voorstelling die om 11u start. Voor meer info en tickets: www.toneelrichten.be en 057 23 94 80.