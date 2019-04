Ieperse jeugd kan kampen bouwen dankzij samenwerking jeugddienst en milieudienst Christophe Maertens

10 april 2019

18u19 0 Ieper Aan Ketelkwaad zorgde het stadsbestuur voor een plek waar kinderen kampen kunnen bouwen.

Ieper De jeugddienst en de milieudienst van Ieper hebben samengewerkt om een plek te zoeken waar kinderen ongestoord een kamp kunnen bouwen. “Kampen bouwen, wat was er leuker toen we klein waren?”, zegt schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “Enkele planken, takken en wat touw en we hadden een kasteel.” Ondertussen zijn de plaatsen waar kampen kunnen worden gebouwd schaars geworden. Dat werd opgemerkt door de speelpleinwerking, waar tijdens vakantieperiodes wel nog kampen worden opgezet. Er werd op zoek gegaan naar ruimte waar kampen kunnen worden opgetrokken. De jeugddienst én de milieudienst vonden de perfecte opportuniteit toen de vestingrand tussen de Rijselpoort en het Eilandje werd opgeknapt en opengesteld. Er werd overlegd, er werd rondgekeken in Vlaanderen en het buitenland, plannen werden gesmeed en bijgestuurd. De milieudienst betaalde en bouwde een mooie reeks nieuwe speelstructuren in het Ketelkwaad. Ketelkwaad werd in 2018 samen met Hamiltonpark opengesteld als uitbreiding van de vestingen. De speelstructuren zijn stevige bouwsels geworden die kinderen kunnen aankleden met planken en takken. Het gaat om zogenaamde speelprikkels in natuurlijke materialen. De technische dienst ontwikkelde daarenboven een box voor sjortouw. Het Ketelkwaad is publiek toegankelijk en er kunnen elke dag kampen gebouwd worden.