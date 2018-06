Ieperse 'blade runner' zoekt sponsors JAN JENNES (47) LOOPT WEDSTRIJDEN OM GOEDE DOELEN TE STEUNEN CHRISTOPHE MAERTENS

19 juni 2018

02u38 0 Ieper Ook Ieper heft een 'blade runner'. Jan Jennes (47) loopt pakken wedstrijden voor het goede doel. Maar om dat te doen moet hij de loopzool van zijn prothese elke paar maanden vervangen, en dat kost telkens 225 euro. Jan is dus op zoek naar sponsors. "Zodat ik andere mensen kan blijven helpen."

Ieperling Jan Jennes verloor zijn linkeronderbeen bij een arbeidsongeval. "Daarvoor was ik heel sportief, ik deed onder meer aan zwemmen en hardlopen. Maar toen ik mijn been had verloren, dacht ik dat sporten voor mij onmogelijk was geworden. Ik bleef echter niet bij de pakken zitten. Met hulp van een prothese kon ik geleidelijk aan mijn conditie weer opbouwen. Ik begon weer te wandelen en te lopen." Ondertussen nam Jan al aan heel wat loop- en wandelevenementen deel.





Rubberen loopzool

In het ziekenhuis ontmoette Jan heel wat mensen, zowel jongeren als volwassenen, die met een ziekte of de gevolgen van een ongeval te maken hadden gekregen. "Ik kreeg het idee om die mensen te helpen, en daarom loop of wandel ik veel voor goede doelen." Zo liep Jan bijvoorbeeld al enkele keer de McBride Run, de halve marathon van Ieper naar Poperinge, voor Sandro (10) uit Sint-Niklaas. Die jongen volgt elke acht maanden een dure dolfijntherapie. Ook de honderd kilometer van Ieper, de Dodentocht, Antwerp Ten Miles en de Nacht van Vlaanderen staan ondertussen op het palmares van Jan. "Om te wandelen gebruik ik mijn dagelijkse prothese, maar lopen doe ik met mijn blade, die ik de naam Mister Bones gaf. Die prothese heb ik zelf gekocht en daarvoor moest ik diep in mijn buidel tasten." De loper krijgt nu te maken met een bijkomend probleem. "Op mijn loopprothese is een speciale loopzool bevestigd, net een dikke rubber, te vergelijken met het rubber van een autoband. Alleen verslijt de mijne veel vlugger dan een autoband. Omdat ik veel loop, moet ik de zool om de enkele maanden vervangen." Een zool kost echter 225 euro. Het bedrag moet Jan telkens uit eigen zak ophoesten. "Ik wil blijven lopen voor het goede doel", aldus de Ieperling, "maar daarvoor heb ik die goede loopzool nodig."





Al 850 euro verzameld

Jan hoopt nu sponsors te vinden om uit de kosten te geraken. Via sociale media verzamelde hij al 850 euro. "Daarmee kan ik al een tijdje verder, maar wie wil steunen, is zeker welkom. Voor mij is het belangrijkste dat ik op mijn beurt andere mensen kan blijven helpen. Geldschieters mogen trouwens hun logo op mijn dagelijkse prothese plaatsen. Wat als ik te veel geld krijg? Dan geef ik de rest aan een goed doel."





Wie Jan wil bereiken kan dat doen via janjennes69@gmail.com.