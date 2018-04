Iepers Comedy Theater in Stadsschouwburg 20 april 2018

De Ieperse Stadsschouwburg wordt vijf avonden lang ingepalmd door het Iepers Comedy Theater, die er het nieuwe komische stuk met de veelzeggende titel 'Komt d'n dien tegen' brengt. De acteurs vertolken het verhaal van een neuroloog uit het Jan Ypermanziekenhuis, die een lezing moet geven, maar op alle mogelijke manieren gestoord wordt door personeel, patiënten en zelfs politiemensen. De première vindt morgen om 20 uur plaats, gevolgd door voorstellingen op 25, 27 en 28 april. De laatste show vindt plaats op 30 april om 15 uur. Kaarten kosten 11 euro en kan je reserveren via de website www.ieperscomedytheater.be of telefonisch via het nummer 0468/11.88.06. (DCH)