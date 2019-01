Ieperlingen Eva Ryde en Dimitry Soenen op lijst verkiezingen Christophe Maertens

31 januari 2019

18u17 0 Ieper Kersvers Iepers Schepen Dimitry Soenen (Kamer) en Eva Ryde (Vlaams Parlement) zijn kandidaat voor de verkiezingen in mei voor de partij N-VA.

Eerder deze week stelden lijsttrekkers Sander Loones (Kamer) en Bert Maertens (Vlaams Parlement) de N-VA-kandidaten voor die deelnemen aan de verkiezingen. Uit onze regio komt voor de Kamer Iepers schepen Dimitry Soenen (37) op de 7de plaats te staan. Soenen is sinds 1 januari schepen in Ieper. Hij is bevoegd voor onder meer jeugd en musea.

Iepers schepen Eva Ryde (34) neemt plaats acht in voor het Vlaams Parlement. Ryde is sinds 2007 gemeenteraadslid in Ieper en sinds 2013 schepen.

Andere mensen op de West-Vlaamse Kamerlijst zijn Yngvild Ingels uit Menen, Björn Anseeuw, schepen in Oostende, Koenraad Degroote, Kamerlid en burgemeester van Dentergem, Brugs Kamerlid An Capoen, Roeselaars Kamerlid Brecht Vermeulen. Daphné Dumery, burgemeester van Blankenberge, wordt co-lijstduwer, samen met Jean-Marie Dedecker, die als onafhankelijke kandidaat de N-VA-lijst versterkt.

Voor het Vlaams Parlement is dat naast Bert Maertens, nieuwkomer Maaike De Vreese uit Brugge. Op de derde plaats komt Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse uit Kortrijk, gevolgd door Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan. Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser staat op de vijfde plaats, Gijs Degrande, gewezen schepen in Beernem op zes, huidig Kamerlid Rita Gantois uit Koksijde op zeven. Vlaams parlementslid Danielle Godderis-T’Jonck uit Alveringem duwt de Vlaamse lijst.