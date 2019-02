Ieperlinge die al jaren in Jemen woont, geeft lezing over land in oorlog Christophe Maertens

05 februari 2019

14u34 0 Ieper In de bib van Ieper vindt op donderdag 14 februari een lezing plaats over de oorlogssituatie in Jemen. De lezing wordt gegeven door Evelyn Lernout, een Ieperlinge die al jaren in het land woont en werkt.

Onder de noemer ‘Brengen de Vredesgesprekken een einde aan de oorlog in Jemen?’ schetst Evelyn Lernout de huidige situatie in Jemen. Pas toen foto’s van uitgemergelde kinderen begin november 2018 de kranten haalden en berichten verschenen over duizenden kinderen die tijdens de Jemenitische oorlog zijn gestorven, werd de wereld wakker voor het geweld in het land. In december startten in Zweden vredesonderhandelingen tussen de Houthi’s en de ‘regering’ die door Saudi-Arabië wordt gesteund. Of dat het einde wordt van de oorlog is maar de vraag.

Evelyn Lernout is geboren en getogen in Ieper, liep in Ieper school en studeerde vervolgens aan de universiteit van Gent. Ze startte haar loopbaan bij de Belgische ngo's Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen. Sinds 2002 verblijft ze het overgrote deel van het jaar in het buitenland. Van 2002 tot 2010 was ze actief in de Palestijnse gebieden. In 2010 weigerde de Israëlische overheid haar de toegang tot het land. Daarna was ze aan de slag in Bukavu in Oost-Congo en Irak. Ze werkte een jaar voor Plan International België.

Sinds februari 2013 staat Evelyn aan het hoofd van de Missie van de Italiaanse humanitaire organisatie Intersos in Jemen. Daar woedt sinds maart 2015 een oorlog. Lernout is vertrouwd met het land, kent het conflict en de achtergrond ervan. Inschrijven via vrede@ieper.be.