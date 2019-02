Ieperling dingt mee naar hoofdsponsorschap KV Kortrijk Christophe Maertens

14u04 0 Ieper De 29-jarige Matthias Cornette uit Ieper maak met zijn onlangs opgerichte bedrijf SHOOW kans om een dag hoofdsponsor te worden van voetbalclub KV Kortrijk. De man is een van de twaalf finalisten van een wedstrijd georganiseerd door Start@Go.

De twintiger studeerde toegepaste economie aan de UGent. Hij begon zijn loopbaan in het Kortrijkse bedrijf Vandelanotte, waar hij financiële audits deed. “In 2017 maakte ik de overstap naar Dull. Op dit moment ben ik digital strategist en projectmanager bij Invisible Puppy in Kortrijk”, aldus Matthias. “Ik specialiseerde mij in PowerPointpresentaties door naar filmpjes op YouTube te kijken. Maar weinig van de presentaties konden mij bekoren. Daarom ben ik begonnen met mijn bedrijfje SHOOW. Daarmee ga ik proberen prestaties van bedrijven fel te verbeteren.” De man is een van de twaalf kanshebbers om een dag hoofdsponsor te worden van KV Kortrijk. “Ik heb daarvoor likes, comments en shares nodig op de video die gepost werd op Facebook, Linkedin, Twitter en Instagram van Start&Go”, aldus nog Matthias.