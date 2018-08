Ieperfest zoekt helpende handen voor afbraak 09 augustus 2018

Op de terreinen van Ieperfest langs de Poperingseweg wordt momenteel met man en macht doorgewerkt om de podia en alle infrastructuur op tijd klaar te krijgen voor het festival van start gaat. Maar 'what goes up, must come down' en daarom is de organisatie nog op zoek naar tal van helpende handen om vanaf maandagmorgen 13 augustus de tenten te helpen afbreken, nadars te verwijderen en het festivalterrein en de camping op te ruimen. Wie bereid is om enkele uren of eventueel zelfs dagen mee te helpen, zal er met open armen worden ontvangen, krijgt een dagticket terugbetaald en zal er honger, noch dorst lijden. Het is bovendien een unieke kans om deel uit te maken van het intussen legendarisch geworden 'shitworkers'-team en nadien te pronken met het officiële medewerkers T-shirt. Geïnteresseerden kunnen mailen naar shitworkers@ieperfest.com. (DCH)