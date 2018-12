Ieperfest zit in de rode cijfers Het Ieper Hardcore Festival moet beroep doen op gulle gevers om het hoofd financieel boven water te kunnen houden Christophe Deconinck

20 december 2018

08u46 0 Ieper Wat in 1992 ontstond als een tweedaags festival in de garage van de toenmalige Vort’n Vis, groeide in enkele decennia uit tot een festival met internationale uitstraling, dat op het hoogtepunt 12.000 mensen lokte. Maar de gouden tijden voor het ‘Ieper Hardcore Festival’ lijken over en de organisatie trekt aan de alarmbel.

Zowel de organisatie als de bezoekers van Ieperfest houden vast aan hun waarden : de doe-het-zelf-mentaliteit, veganisme en ecologie. De liefde voor hardcore, punk en metal verbindt hen. Anno 2018 houdt het festival nog stand, maar het bezoekersaantal is de laatste jaren afgenomen. Voor er echt geen weg terug is, lanceert de organisatie een oproep naar sympathisanten om hen financieel te steunen via een crowdfunding, want het water staat hen aan de lippen. “Niemand had 26 jaar geleden durven dromen dat het festival nog zou bestaan, want we draaien nog steeds uitsluitend op vrijwilligers. Maar we schieten een minimaal startkapitaal van 15.000 euro te kort om editie 27 mogelijk te maken”, verduidelijkt mede-organisator Davy Bauwen. Via een promofilmpje op sociale media proberen ze hardcoreliefhebbers en andere sympathisanten warm te maken om centen over te maken.

“We moeten er niet schijnheilig over doen, maar we zitten in de rode cijfers. Vorige zomer regende het voor de zoveelste maal uitgerekend op dat weekend en voelden we meer dan ooit de keiharde concurrentie met soortgelijke festivals zoals Alcatraz dat op amper 30 minuten hier vandaan plaats vindt. Nochtans hadden we een gevarieerde affiche samengesteld, maar we beseffen dat we niet koppig mogen zijn door vast te houden aan het eerste weekend van augustus. Daarom hebben we de datum voor 2019 al verschoven naar 5-6-7 juli, in de hoop de concurrentie ditmaal enigszins te ontwijken. Wat ons betreft komen er zeker volgende edities, want daarvoor doen we het nog te graag en ook voor vele bezoekers betekent Ieperfest een jaarlijks weerzien met vele vrienden. Onze focus gaat volledig naar het kunnen organiseren van een volgende editie, dus van opgeven is voorlopig geen sprake.”

Critici zouden zich kunnen afvragen waarom er in het verleden geen spaarpot werd aangelegd, maar blijkbaar is de realiteit iets complexer. “Tijdens de edities van 2008 tot 2012 draaiden we steeds break-even, waar wij eigenlijk al tevreden mee zijn. Het spaarpotje dat we wat konden opbouwen met de edities 2012 tot 2015 werd enerzijds besteed aan de nieuwbouw van De Vort’n Vis, waar de ‘Ieperfest headquarters’ ook officieel zijn gevestigd en daarnaast werd elke cent geïnvesteerd in volgende edities.”

Al 26 jaar lang draait het festival louter op vrijwilligers. “Dat is bij andere festivals wel anders. We hebben een kerngroep van 15 vrijwilligers die gans het jaar door Ieperfest organiseren en kiezen er liever voor om eventuele winsten te herinvesteren, dan daarmee iemand te gaan betalen.”

Samenwerken met grote sponsors, zoals de grote concurrerende festivals doen, is uitgesloten, aldus Davy. “Die hebben een te grote invloed op je werking en onze onafhankelijkheid is ons heilig goed. We werken liever samen met vele kleinere sponsors, die passen binnen onze green policy, dan grote multinationals te gaan betrekken. Wees maar zeker dat elke eurocent vele keren wordt omgedraaid alvorens die uit te geven.”

Ook het uitbreiden van dit ene muziekgenre naar de ‘mainstream’ zou voor hen aanvoelen alsof ze hun ziel aan de duivel verkopen. “Mainstream bands kunnen we sowieso niet betalen en we hebben altijd bewust voor de underground gekozen. We willen ook jonge bands de kans geven om zich te tonen aan een internationaal publiek. Bands die voor ons headliners zijn, zoals Sick of It All, Agnostic Front of Hatebreed, staan op andere festivals niet eens bovenaan de affiche. Dit festival is vanuit de underground gegroeid en daar voelen we ons net als onze bezoekers super bij. Het is de kunst om een gevarieerde affiche samen te stellen, met enkele grotere namen als afsluiters. We zijn daar steevast in geslaagd, maar de editie van 2018 lokte beduidend minder volk. Aan ons om hieruit conclusies te trekken. In de loop van de jaren werd het aantal tenten en podia afgebouwd, om kosten te besparen en werden andere maatregelen genomen, maar de kosten, zoals de prijzen voor de bands, hotels en logistiek blijven elk jaar stijgen.”

Gulle gevers zijn meer dan welkom om een donatie te storten via www.kisskissbankbank.com, zoekterm ‘Ieperfest Crowdfunding’. Je kan kiezen uit verschillende bedragen waarvoor je dan telkens een beloning krijgt, gaande van een sticker tot een exclusieve sweater en wie er 500 euro voor over heeft, krijgt tien jaar lang gratis toegang tot het festival. Er van uit gaand dat er in 2029 nog een festival is, welteverstaan, maar daar hebben de organisatoren het volste vertrouwen in. “We hopen in eerste instantie de beoogde 15.000 euro binnen te halen, maar dat is eigenlijk pas een begin. We hopen stiekem op meer! Ieperfest is zeker nog niet dood, integendeel. We zijn vastberaden om samen met de steun van vele anderen de traditie verder te zetten!”