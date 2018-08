Ieperfest nodigt buren uit voor rondleiding 08 augustus 2018

Een festival aan de rand van de stad is geen evidentie. Tijdelijke verkeershinder, een stroom aan bezoekers en niet elke buurtbewoner is fan van het muziekgenre in kwestie. Omdat de organisatie van Ieperfest het belang erkent van een goede verstandhouding met de buren, nodigt zij traditiegetrouw de buurtbewoners uit voor een rondleiding en een gezellig babbel. Morgen zijn de omwonenden van het festival welkom vanaf 19 uur. Met wat geluk kan de rondleiding dit jaar gebeuren onder een stralende zon en niet zoals tijdens de vorige editie, toen een hevige storm voor apocalyptische taferelen zorgde. Dit jaar vindt de 'prefest' trouwens niet plaats op het festivalterrein zelf, maar in De Vort'n Vis in de St-Jacobsstraat 3. Ook de camping is pas vanaf vrijdagochtend toegankelijk. (DCH)