Ieperfest minder druk, maar compacter en gezelliger 13 augustus 2018

02u30 0 Ieper Drie dagen lang weergalmden de 'blastbeats', snoeiharde gitaarrifs en het gebrul van 78 hardcore-, punk- en metalbands over de velden tussen Ieper en Vlamertinge.

De 26e editie van Ieperfest was een schot in de roos, maar niettegenstaande de klinkende namen op de affiche, was de opkomst iets bescheidener dan bij de voorbije jaren.





Blijkbaar zit niet alleen de concurrentie van het Alcatraz-festival daar voor iets tussen, dat slechts 30 kilometer verderop een gelijkwaardige affiche presenteerde. De organisatie heeft het immers ook moeilijk om de grote massa elk jaar te overtuigen om opnieuw naar Ieper te komen. "De 'scene' groeit amper, omdat er geen nieuwe bands meer bijkomen en het publiek niet jonger wordt", klinkt het. "De gemiddelde leeftijd ligt nu rond de 35 en dat zal niet gauw veranderen. Bovendien is er een overaanbod aan festivals en worden de grote namen weggekaapt door Pukkelpop en Graspop", vertelt Bruno Vandevyvere, die de programmatie verzorgt.





Davy Bauwen, die het logistieke aspect uitwerkt, valt hem bij. "Voor onze bezoekers is het sociale aspect minstens zo belangrijk als de muziek. Daarom geven we hen de kans om te verbroederen tussen de bands door en er zo meer een sociaal gebeuren van te maken", aldus Bauwen. De organisatie heeft kosten noch moeite gespaard om het publiek te plezieren, want nadat headliner Ramallah last minute had afgezegd, ging de organisatie over tot drastische maatregelen en werd '25 TA Life' overgevlogen om het verlies te compenseren. En hoewel er geen 12.000 bezoekers waren zoals enkele jaren geleden, scoort Ieperfest een dikke tien 'voor sfeer en gezelligheid'. (DCH)