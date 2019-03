Ieper zoekt vrijwilligers voor de verkiezingen Christophe Maertens

05 maart 2019

10u38 0 Ieper De stad Ieper is op zoek naar vrijwilligers voor de verkiezingen die plaatsvinden op 26 mei. Mensen kunnen zich opgeven als voorzitter of bijzitter.

Vrijwilligers die een handje willen toesteken op de verkiezingsdag zijn welkom. Ieper zoekt voorzitters en bijzitters. Er zijn maar drie voorwaarden, je bent 18 jaar of ouder, inwoner van Ieper en stemgerechtigd. Voorzitters zorgen ervoor dat alles in het stembureau goed loopt. Ze helpen mee aan de praktische werking van het bureau. De voorzitters stellen een secretaris aan die hen helpt. Bijzitters nemen identiteitskaarten aan, controleren de lijsten en stempelen de kiezersbrieven af. Zowel voorzitter als bijzitter zijn op de verkiezingsdag aanwezig van 7.30 uur tot 14 uur en ze ontvangen een kleine vergoeding. Wie interesse heeft kan contact opnemen met de dienst leven op het nummer 057/451733 of stuur een mail naar leven@ieper.be, met daarbij je voorkeur om als voorzitter of bijzitter te zetelen. Eenmaal geregistreerd als vrijwilliger kan men bij een volgende verkiezing worden opgeroepen. De registratie kan op elk moment worden herroepen.

