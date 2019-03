Ieper zoekt theatertechnieker en andere medewerkers Christophe Maertens

08 maart 2019

17u03 0 Ieper De stad Ieper is op zoek naar een theatertechnieker. Daarnaast is er een vacature voor een projectmedewerker digitalisering IFFM en een maatschappelijk werker.

CC Het Perron in Ieper heeft dringend nood aan een theatertechnicus. Die moet instaan voor de technische voorbereiding, ondersteuning en uitvoering van verschillende activiteiten in het cultuurcentrum. Hij biedt technische ondersteuning bij het klaarzetten en opruimen van technische installaties, podia en zalen.

Het In Flanders Fields Museum is dan weer op zoek naar een medewerker digitale collectieregistratie. Die moet de collecties van het IFFM en haar kenniscentrum digitaliseren. In overleg met de wetenschappelijke medewerkers van het IFFM en de IT-dienst van Ieper brengt de medewerker orde en structuur in alle digitale en te digitaliserende verzamelingen van het museum. De kandidaat moet minstens over een bachelor diploma beschikken. Wie interesse heeft moet tegen 19 maart zijn kandidatuur indienen. Meer info op www.ieper.be/openstaande-vacatures.