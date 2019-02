Ieper wil naast Britten en Nieuw-Zeelanders ook Nederlanders naar de stad lokken Christophe Maertens

25 februari 2019

19u43 0 Ieper “We blijven inzetten op herdenkingstoerisme, maar we willen ook een ander soort toeristen naar Ieper halen.” Schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper) wil onder meer onze noorderburen laten kennis maken met de Kattenstad en de regio. Daarvoor wordt een promotiefilmpje gelanceerd op RTL4.

Dat de herdenking van WO I een grote rol blijft spelen op vlak van toerisme in Ieper, blijkt uit de nieuwe toeristisch brochure waarvan er ruim 48.000 exemplaren worden verdeeld over heel Vlaanderen of meegegeven aan bezoekers. De eerste bladzijden gaan over de Groote Oorlog. “Maar we willen verder gaan”, zegt bevoegd schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Zo willen we bijvoorbeeld inzetten op fietstoerisme.” De regio kan momenteel worden afgefietst via het fietsnetwerk van de Westhoek. Dat netwerk is een geheel van fietspaden dat in beide richtingen bewegwijzerd is. Op elk knooppunt staat een bord met een nummer en een richting. Daarnaast is er de fietsroute Ieperboog – Ypres Salient. Die tocht van 35 km start op de Grote Markt en loopt via de sites van WO I.

De stad Ieper wil buitenlandse toeristen laten kennis maken met het fietstoerisme in de Westhoek . “En in welk land wordt veel gefietst? Juist, Nederland.” Ieper plant in dat kader de opname van een promotiefilmpje dat op 25 maart op RTL4, de grootste Nederlandse zender, zal worden getoond. We willen daarmee onze noorderburen warm maken voor een bezoek aan onze stad.” De schepen maakt ook werk aan promotie voor de Kattenstad voor toeristen die meevaren op cruiseschepen en aanmeren in Zeebrugge. “Ook daar rest er ons een markt”, aldus de schepen.

Vorige week zijn in dat kader de gloednieuwe toeristische brochures gedrukt. In totaal zijn er meer dan 48.500 brochures in het Nederlands, Engels, Frans en Duits gemaakt. “Er zijn er intussen al meer dan 12.000 de deur uit”, aldus de bevoegde schepen. “Bedoeling van deze publicaties is enerzijds de lezer te informeren over evenementen in onze stad en een overzicht te geven van de 3000 bedden in de 170 logies in Ieper. Ook de lokale horeca adverteert erin. Anderzijds wil Ieper zich in de boekjes graag voorstellen aan potentiële bezoekers. Het zijn als het ware uitnodigingen om Ieper te komen bezoeken. De brochure zit vol met nuttige informatie: musea, bezienswaardigheden, fietsnetwerken en streekproducten.”

De stad Ieper stuurt de nieuwe brochures op naar de grote toeristische infokantoren over het hele land, zoals Brugge, Gent, Brussel en Hasselt. “Maar ook naar de toeristische diensten van onze buurgemeenten krijgen de brochures”, weet Desmadryl. “En de grotere hotels in onze buursteden krijgen boekjes in meerdere talen opgestuurd. 12.000 brochures worden gegeven aan logiesversterkers in Ieper zelf, zowel B&B’s, hotels en jeugdlogies. Daarmee kunnen de gasten worden geïnformeerd over het toeristische aanbod in onze stad.”

De brochures zijn te verkrijgen in het bezoekerscentrum in de Lakenhalle in Ieper of te downloaden via www.toerismeieper.be.