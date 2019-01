Ieper wil mobiel podium voor kleinere evenementen kopen Christophe Maertens

29 januari 2019

09u35 0 Ieper Het stadsbestuur van Ieper gaat in op het voorstel van raadslid Jan Laurens (CD&V) om een klein mobiel podium te kopen.

“Onze stad beschikt over een prachtig mobiel podium, maar dit is niet geschikt voor kleinere evenementen. Het podium is daarvoor te groot”, zegt raadslid Jan Laurens. “Als je een straatfeest wil organiseren, moet je altijd een vluchtweg hebben voor de hulpdiensten, wat met het grote podium niet mogelijk is. In het verleden hadden we nog de mobiele kiosk, die daarvoor wel geschikt was.”

Volgens Laurens zou het nieuwe podium niet groter mogen zijn dan twintig vierkante meter. “Zo kan het makkelijk op straten en pleintjes geplaatst worden. Zo’n investering kan alleen maar de samenhorigheid bevorderen.” Het stadsbestuur is alvast bereid te investeren in flexibele infrastructuur voor verenigingen en evenementen. “We ondersteunen hun nu al door vergaderruimtes of expositieruimtes ter beschikking te stellen en verouderde infrastructuur te renoveren of te vernieuwen. Nu hebben we ook een offerte aangevraagd voor een kleiner mobiel podium. Dat moet om te bouwen zijn naar een mobiele tribune voor in culturele centra. Als het financieel mogelijk is, zullen we er zeker voor gaan.”