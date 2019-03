Ieper voor een weekend het mekka van de koers Christophe Maertens

31 maart 2019

19u17 0 Ieper Hoewel de aankomst van Gent-Wevelgem nog altijd in Wevelgem ligt, is Ieper een van de belangrijke steden op het parcours van de wedstrijd. Met zaterdag de wielertoeristen en zondag in totaal zeven wielerwedstrijden mag de Kattenstad zich voor een weekend het mekka van de koers noemen.

Het wielerweekend in Ieper begon op zaterdagvoormiddag met de doordocht van de wielertoeristen die deelnamen aan hun ‘Gent-Wevelgem Flanders-Fields. Zondag kon het publiek genieten niet alleen genieten van de doortocht van de mannelijke profs, er waren ook nevenkoersen, zoals de Grote Prijs André Noyelle. Op het podium van de wedstrijd feliciteert dochter Carmen Noyelle (59). “Ik vind het nog steeds heel mooi dat mijn vader geëerd wordt met deze wedstrijd”, zegt de vrouw. “Mijn vader was dan ook heel gekend in Ieper, niet alleen als renner, maar ook door zijn fietswinkel. Ik wil er, samen met mijn man Jan, vandaag dan zeker bij zijn.” Carmen zegt de koers van op een afstand te volgen, maar haar man Jan Blomme (59) is meer op de hoogte. Jan was zelf geen onverdienstelijk renner en werd in 1982 nog derde in de Kattekoers.

Tussen de supporters aan de kant van de weg, niet alleen Belgen, maar ook veel buitenlanders. Zo kwam de in Dublin wonende Alan Neenan en zijn vrouw supporteren voor hun schoonzoon Conn McDunphy die meerijdt met de beloften. “Het is onze eerste keer in Ieper en het is heel mooi”, zegt de Ier. “Tussen de wedstrijden door zijn we even naar de Menenpoort gaan kijken, heel indrukwekkend moet ik zeggen. De voorbije dagen verkenden we de omgeving een beetje en morgen (maandag, nvdr) trekken we nog naar Brugge. Het is echt de moeite hier, nu alleen hopen dat onze schoonzoon een mooie wedstrijd rijdt.”

Voor de seingevers was het een drukke dag. “Ik ben om 4 uur deze ochtend opgestaan en ben hier, samen met mijn man om 8 uur begonnen”, zegt Frieda Deriemaecker (67) uit Roeselare. “We moeten tot 20 uur op post blijven, het is dus inderdaad wel een lange dag. Maar het is wel een fijn hier in Ieper, het is een mooie stad.” Frieda is al 25 jaar seingever. “Ik ben begonnen toen mijn man werd gevraagd om het te doen. Het is echter niet meer zo plezant als vroeger. Automobilisten zijn verbaal veel agressiever geworden. We krijgen veel meer naar het hoofd geslingerd, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. We zorgen voor de veiligheid, en hebben daarvoor ook les gevolgd.”