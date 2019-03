Ieper viert Sint-Patrick’s Day en zet de Rijselpoort in het groen Christophe Maertens

12 maart 2019

15u27 1 Ieper Voor de derde keer op rij wordt een Iepers monument ter ere van de Ierse nationale feestdag in het groen uitgelicht. Na de Lakenhalle, is het nu de beurt aan de Rijselpoort.

“Ieper staat opnieuw in een indrukwekkend lijstje van monumenten over de hele wereld die op Sint-Patrick’s Day een gebouw in het groen zetten”, zegt Peter Slosse, hoofd dienst Toerisme in Ieper. Sint-Patrick’s Day is de nationale feestdag van Ierland. “In Ieper zal dit jaar de Rijselpoort in het groen baden.”

Andere gebouwen die groen kleuren, zijn het Colosseum, de toren van Pisa, het kasteel van Doornroosje in Disneyland Parijs, het Sydney Opera House, Burj al Arab en de London Eye. “Ieper doet mee aan de ‘Global Greening Project 2019’ van 13 tot 18 maart. De technische dienst stopt daarvoor speciale groene filters in de grondspots voor de Rijselpoort.”